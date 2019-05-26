مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم 26-5-2019 يلا شوت الجديد يوتيوب في نهائي بطولة...

نقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يوتيوب يلا شوت الجديد كورة لايف ستار في اللقاء الذي يجمع بينهما الليلة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية مباراة ينتظرها الملايين الليلة وسط ترقب الجميع لمشاهدة الفريق الذي سيتم تتويجه الليلة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز نهضة بركان بهدف مقابل لاشيء، وبالطبع هذه النتيجة غير مطمأنة خصوصًا أن لقاء العودة الليلة على أرض الفريق المصري وسط حضور جمهور كبير للزمالك الليلة وبالطبع يسعى الأبيض إلى تحقيق الفوز الليلة وتسجيل هدفين على الأقل دون تلقي أي أهداف، بث مباشر الزمالك ونهضة بركان مباراة منتظرة الليلة وسط سعي الفريقين للفوز.

مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يسعى كل مدير فني الليلة بالدفع بأفضل تشكيلة وذلك من أجل تحقيق الانتصار الليلة خصوصا نادي الزمالك الذي يسعى إلى عدم تلقي أي أهداف الليلة على أرضه لأنها سوف تجعل المهمة أكثر صعوبة، والحضور الليلة للأبيض سيكون 60 ألف متفرج مما يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي الأبيض من أجل تحقيق الفوز وإحراز البطولة.

سيتم وضع البث المباشر بعد قليل …

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البث المباشر لمباراة نهضة بركان والزمالك اون لاين على الجانب الآخر ينافس الزمالك هذا الموسم على صدارة الدوري أيضًا مع الأهلي ولكن بالطبع يركز الأبيض كل التركيز على مباراته الليلة أمام نهضة بركان المغربي، وبعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف وحيد للفريق المغربي يسعى إلى محاولة المزيد من الأهداف الليلة على أرض الزمالك في مباراة منتظرة ستكون قوية الليلة بين الفريقين.

كورة اون لاين مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اون لاين تم تحديد موعد اللقاء ليكون صباح اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب برج العرب وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق كلا من علي محمد علي وجواد بدة.

يسعى جروس المدير الفني للزمالك بالدفع بأفضل خطة هجومية الليلة من أجل محاولة تسجيل أولى الأهداف في الدقائق الأولى من زمن الشوط الأول في المباراة حيث في حالة تسجيل الأبيض للهدف الأول في أول 10 دقائق من اللقاء سيفتح له مجال للتسجيل كورة لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان اون لاين.