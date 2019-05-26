بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان مشاهدة يلا شوت اليوم 26-5-2019 كورة لايف ستار اون لاين في نهائي...

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان كورة اون لاين ستار لايف الاسطورة الليلة في لقاء الإياب ضمن نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مباراة منتظرة الليلة من جانب الجمهور المصري والجمهور المغربي حيث يسعى كل فريق إلى التتويج بالبطولة الليلة في مباراة ستكون قوية بالطبع، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق نهضة بركان بهدف مقابل لاشيء ويسعى الفريق المغربي إلى المحافظة على هذه النتيجة الليلة من أجل ضمان الفوز والتتويج بالبطولة، وبالطبع يدخل كل فريق ساعيًا إلى الفوز وتقديم أفضل مستوى الليلة من أجل التتويج بهدف البطولة الكبرى وسط ترقب جمهور الفريقين خصوصا الزمالك الذي سيشاهده الملايين من جمهوره في هذه الليلة.

يدخل كل مدير فني هذا اللقاء ساعيًا إلى الدفع بأفضل تشكيلة وذلك من أجل ضمان الفوز، وبالطبع يسعى نادي نهضة بركان بتأمين دفاعاته الليلة للحفاظ على شباك مرماه والمحافظة على الهدف الذي أحرزه في مرمى الأبيض في المباراة الماضية والتي كانت داخل الأراضي المغربية أما هذه المباراة الليلة ستكون على الأراضي المصرية ووسط جمهور الزمالك مما يعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي الفريق الأبيض.

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان سيحضر اللقاء الليلة 60 ألف من جمهور الفريق الأبيض لدعم الفريق ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز الليلة على الفريق المغربي والتتويج بالبطولة على أرضه الليلة، وكان نادي الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على النجم الساحلي أما نادي نهضة بركان استطاع الفوز في نصف النهائي على نادي الصفاقسي.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون صباح اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب برج العرب وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق كلا من علي محمد علي وجواد بدة.

توقيت مباراة الزمالك ونهضة بركان

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .10:00 مساءاً بتوقيت مصر .11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .11:00 مساءاً بتوقيت العراق .10:00 مساءاً بتوقيت السودان .11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .9:00 مساءاً بتوقيت تونس .9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .11:00 مساءاً بتوقيت قطر.8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.