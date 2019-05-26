Final الزمالك ضد نهضة بركان كورة ستار Korastar الاسطورة مشاهدة ماتش الزمالك ونهضة بركان AsGoal يلا...

لايف كورة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم، يلا شوت الزمالك ضد نهضة بركان اليوم في عودة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقي، على ملعب برج العرب الليلة الأحد 26 مايو، في حضور جماهيري كثيف من جانب الفارس الأبيض، على أمل التتويج بالبطولة الأولى في تاريخ الزمالك، ونرصد معكم رابط الاسطورة Livehd7 الزمالك ضد نهضة بركان الذي يتيح لكم سهولة المتابعة مباشرة، بث مباشر ماتش الزمالك اليوم.

الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر اليوم على قناة بي إن سبورت إتش دي 1 اليوم الأحد 26 مايو 2019، على إستاد برج العرب في الإسكندرية، التحكيم باملاك ويسا تعليق علي محمد علي من مصر، والمغرب جواد بده، مباراة العودة اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت المغرب، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية، مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مباراة العودة اليوم الزمالك ضد نهضة بركان، تابع لايف الزمالك ضد نهضة بركان.

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يلا شوت الزمالك ضد نهضة بركان مباراة الذهاب انتهت بفوز صعب لنهضة بركان على الزمالك بهدف نظيف في الدقيقة 94، يوتيوب الزمالك ضد نهضة بركان، Yallakora الزمالك ضد نهضة بركان الزمالك في حاجة لتسجيل هدفين وعدم إستقبال أهداف من أجل ضمان الفوز بالبطولة الأولى في تاريخه، مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، تابع الآن كافة الأخبار الهامة حول المباراة

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قد يصل عدد الجماهير الحاضرة اليوم في المباراة إلى 60 ألف مشجع إلى جانب رئيس نادي الزمالك والعديد من الشخصيات الهامة، Yallashoot الزمالك ضد نهضة بركان مباراة هامة وصعبة بذات الوقت، حيث أن الزمالك مطالب بالفوز تحت الضغط الجماهيري الكثيف اليوم في الملعب، وهو ما يجعل المسئولية على عاتقه بتسجيل الأهداف وعدم إستقبال الأهداف، ونتابع معكم كل جديد.

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