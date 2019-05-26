بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت كورة لايف Yalla live رابط الاسطورة مشاهدة مباراة الزمالك...

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت اليوم Yalla shoot كورة ستار الاسطورة رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة اون لاين كورة لايف جودات متعددة ومختلفة، يتزين ستاد برج العرج اليوم بمحافظة الأسكندرية لاستقبال مباراة اياب نهائي الكونفدرالية الافريقية والتي تجمع بين الزمالك صاحب الأرض وفريق نهضة بركان الضيف من أجل حسم اللقب الذي يتطلع جماهير الفارس الأبيض للحصول عليه للمرة الأولى وزيادة غلة الفريق من البطولات القارية لـ 10 ألقاب.

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يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار star Plus الاسطورة الزمالك بث مباشر كورة لايف اون لاين الزمالك ونهضة بركان بث مباشر مباراة الزمالك يوتيوب، وتنطلق المباراة اليوم الأحد السادس والعشرين من مايو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة حيث تنقلها العديد من القنوات على بعض الأقمار المختلفة لاسيما قناة bein sport HD1 بالتعليق العربي لعلي محمد علي وجواد بدة وأيضا قناة تايم سبورت المصرية على البث الأرضي في تجربة لكأس امم افريقيا.

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بث مباشر الزمالك يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك اليوم kora star، مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر كورة ستار كورة اون لاين الاسطورة الزمالك بث مباشر بدون تقطيع، وانتهت مواجهة الفريقين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على الملعب الأوليمبي بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف أحرزه لابا كودجو في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوطالثاني بعد هجمة مرتدة نُفذت بطريق سريعة في المباراة التي شهدت فرصاً ضائعة بالجملة من الفريقين ووقوف القائم بجانب عمر صلاح في عدد من الكرات.

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سيتم اضافة البث قبل اللقاء بقليل

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