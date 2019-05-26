يلا شوت Hd1 مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yalla shoot كورة أونلاين رابط ماتش الزمالك ضد...

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الزمالك ونهضة بركان مباشر يوتيوب، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءاً بتوقيت الرياض، رابط مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر kora star.