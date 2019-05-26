الأمن يغلق أبواب برج العرب قبل 90 دقيقة من نهائي الكونفدرالية

قررت قوات الأمن المسئولة عن تأمين مباراة الزمالك ونهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدرالية غلق أبواب الدخول لاستاد برج العرب قبل 90 دقيقة من بداية المباراة.

وسيقوم المسئولون عن تأمين المباراة بغلق الأبواب في الثامنة والنصف مساءً، حيث ستبدأ أحداث المباراة العاشرة، ويفترض أن يتواجد داخل المدرجات 50 ألف من جماهير الزمالك.

ويشهد محيط ملعب المباراة إجراءات أمنية مشددة، ويحرص الأمن على تفتيش جميع الجماهير لمنع دخول أي مواد محظورة لملعب المباراة.

ويرفض مسئولو الأمن السماح لغير حاملي التذاكر بالتواجد في محيط ملعب المباراة خاصة...