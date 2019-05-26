الإسكندرية تخصص 120 أتوبيسا لخدمة جماهير الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية

الإسكندرية - جاكلين منير
خصصت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 120 أتوبيسا لخدمة جماهير نادى الزمالك الذين يحضرون مباراة نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى ستاد برج العرب.
وأصدر المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، تعليمات للمهندس على صقر، مدير عام المتابعة والحركة، للعمل على توفير الراحة والانتقالات لجمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، عبر إطلاق أكثر من 120 أتوبيسا لخدمة الجمهور من وإلى برج العرب.
وأشارت الهيئة فى بيان صادر عنها اليوم، إلى أن نقاط التجمع تتوزع...
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