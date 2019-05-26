شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون الزمالك الضحية الخامسة لأندية المغرب فى نهائى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى ، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية ، باستاد برج العرب بالأسكندرية .

ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم الغائب منذ 17 عاما ، لإسعاد الجماهير و إضافة بطولة تضاف إلى ألقاب الأبيض .

وقبل المواجهة المرتقبة فقد سبق وتوجت أندية أسود الاطلسى باللقب الأفريقى 4 مرات من قبل .

أول الألقاب الأفريقية التى توج بها أندية المغرب كانت عام 2005 وفاز فيها الجيش الملكى باللقب بعد التغلب على دولفينز النيجيرى بثلاثية نظيفة فى العودة .

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وفى عام 2010 توج الفتح الرباطى بالكونفدالية بالتغلب على الصفاقسى التونسى 3/2

وفى 2011 فاز المغرب الفاسى باللقب بعد التغلب على النادى الأفريقى التونسى بهدف نظيف .

وآخر لقب كونفدرالية توجت به أندية المغرب كان العام الماضى بعد أن فاز الرجاء الرياضى على فيتا كلوب 4/3 بمجموع المباراتين .