شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على المغربى حميد أحداد فى قيادة هجوم الأبيض أمام نهضة بركان، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى الساعة العاشرة مساءً.



ويدرس جروس عدم الدفع بالمغربى خالد بوطيب فى الهجوم بشكل أساسى خلال مواجهة بركان، خاصة أنه عائد من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، الأمر الذى يزيد من أسهم حميد أحداد ليقود هجوم الزمالك، واستخدام بوطيب كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.



ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من..

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.