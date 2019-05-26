شكرا لقرائتكم خبر عن لابا كودجو.. بطل آخر مواجهة بين الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك فى العاشرة من مساء اليوم مع نظيره نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت خسارة الزمالك بهدف نظيف أمام الفريق المغربى، سجله التوجولى لابا كودجو.

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وبعد الهدف الذى أحرزه كودجو دخل دائرة اهتمامات مسئولى الزمالك، فى محاولة لضمه خلال الانتقالات الصيفية، ويخشى مسئولو الأبيض من توقيع اللاعب للأهلى بعد ما تردد عن اقتراب مسئولى الأحمر من ضم اللاعب.

ويسعى مسئولو الزمالك، لإفساد صفقة انتقال كودجو لصفوف النادى الأهلى، بعدما أصبح الأخير على أعتاب الانتقال للقلعة الحمراء بشكل رسمى فى ظل المفاوضات الدائرة مع المهاجم التوجولى منذ عدة أشهر، ويحق للاعب التوقيع لأى نادى فى ظل انتهاء عقده مع نهضة بركان بنهاية الموسم الحالى.

يذكر أن كودجو انتقل إلى نهضة البركان المغربى صيف 2016 مقابل 100 ألف دولار، وسجل معه 45 هدفًا خلال المشاركة فى 100 مباراة، وقضى موسمه الأخير بدون تجديد عقده مع النادى المغربى الذى سيشارك ضد الزمالك فى نهائى الكونفدرالية.