شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نهضة بركان.. شاهد أهداف الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس لخوض إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المحدد له العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب.

ويطمح لاعبو نادى الزمالك فى تحقيق الفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

لعب الزمالك 15 مباراة بالكونفدرالية، منها 6 في دور المجموعات، و4 مباريات بربع نهائى ونصف نهائى، وواحدة فى النهائى فاز فى 6 مباريات وتعادل 6 مباريات، وتعرض للخسارة فى 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 21 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 9 أهداف فقط، وهو ما يجعل الأبيض أفضل هجوم فى البطولة.

التقى الزمالك مع القطن التشادى فى دور الـ 32 من البطولة ، فاز فى الذهاب 7/0، و خسر فى العودة 2/0 ، ثم التقى مع اتحاد طنجة فى دور الـ 16، تعادلا فى الذهاب سلبيا ، وتغلب الأبيض بثلاثية فى العودة مقابل هدف

وبالنسبة لدور المجموعات خسر من جورماهيا 4/2، و تعادل مع نصر حسين داى 1/1 ، وبنفس النتيجة مع بترو اتليتكو ، و تغلب على نفس الفريق بهدف ، فى الجولة التالية ،وفاز على جورماهيا برباعية نظيفة ، قبل أن يتعادل مع نصر حسين سلبيا.

والتقى الزمالك مع حسنية أغادير فى ربع نهائى الكونفدرالية، تعادلا سلبيا فى الذهاب وفاز الزمالك فى العودة بهدف دون رد، قبل أن يهزم النجم الساحلى فى ذهاب نصف النهائى بهدف وحيد ويتعادل سلبيا فى الإياب، ألا أنه خسر فى ذهاب الدور النهائى أمام نهضة بركان بنتيجة 1 / 0 .

ويرصد الخليج 365 أبرز أهداف الزمالك فى مشوار الكونفدرالية فى الفيديوهات التالية :

فوز الزمالك على القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 بنتيجة 7 /0 .

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أهداف فوز الزمالك على إتحاد طنجة فى دورإياب الـ 16

أهداف الزمالك فى لقاء الخسارة من جورماهيا 4 / 2

أهداف فوز الزمالك على جورماهيا فى إياب دور المجموعات 4 /0

تعادل الزمالك 1 / 1 مع نصر حسين داى

تعادل الزمالك مع بترو أتليتكو فى الذهاب

فوز الزمالك على بترو اتليتكو 1 /0

فوز الزمالك على حسنية أغادير فى ربع النهائى

هدف كهربا فى النجم الساحلى