محمد الشوربجي يتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش للمرة الثالثة في تاريخه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والتي أقيمت في إنجلترا في الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وفاز الشوربجي على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميًا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 5-11, 11-5, 11-9 .

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تعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها الشوربجي ببطولة بريطانيا، حيث سبق وتوج المصنف الثاني عالميًا بنسختي 2015 على حساب الفرنسي جريجور جولتير، وعام 2016 على حساب المصري رامي عاشور.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.