سوبر كورة.. رحلة دخول مشجع الزمالك من الشارع لكرسى مدرج برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد "سوبر كورة"، رحلة دخول مشجع نادي الزمالك، إلى ملعب برج العرب، لحضور مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى، المقرر انطلاقها فى العاشرة مساءً فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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