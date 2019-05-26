شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أهالى قنا: بنشجع الأهلى ولكن نتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمنى عدد من الجماهير المصرية بمحافظة قنا، فوز نادى الزمالك لأنه ممثل مصر أفريقيا، وأن لاعيبة الزمالك تحملوا كثير من العناء خلال مشوارهم الأفريقى على مدار البطولة وتعثرهم فى البداية وصولاً إلى تصدرهم المجموعة، والوصول للنهائى.

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وقال إسماعيل الشويش، إن بشجع الأهلى ودائماً بتمنى خسارة الزمالك، لكن بعد لقاء الذهاب، وبعد اجتهاد اللاعيبه قررت دعمهم وتشجيعهم فى النهائي لأنهم يمثلون مصر قارياً، ورغم أنى كنت اتمنى هزيمتهم لكن تراجعت بعدما جلست مع نفسى، وده يؤكد قوة الفرق المصرية الأهلى خسر أفريقيا العام الماضى والزمالك يلعب اليوم فى نهائى الكونفدرالية.

وقال طه أحمد، أتمنى فوز الزمالك من أجل جماهيره، واتمنى أن يحصل على اللقب الأفريقى، وأضاف شعبان: "أنا اهلاوى، ومشاهد جماهير الزمالك وسفرهم للإسكندرية لتشجيع نادى الزمالك شئ يفرح، وخسارة يرجعوا مش معاهم البطوله، وده فريق مصرى وسيكتب فى التاريخ أن فريق مصرى حصل على البطولة".