شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى سيناريو الترجى وصن داونز امام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب، وسط طموحات بحصد اللقب الأفريقى.

وقبل خوض النهائى الأفريقى ومغازلة الحلم الأفريقى بعد الغياب عن آخر تتويج قارى منذ عام 2002، يخشى الزمالك تكرار سيناريو بطولتى عام 1994 و 2016 .

فى عام 1994 التقى الزمالك مع الترجى التونسى بنهائى دورى الأبطال تعادل فى الذهاب سلبيا، وخسر فى العودة بثلاثية، كما التقى الزمالك مع صن داونز عام 2016 بدورى أبطال أفريقيا، وخسر الزمالك بهدف فى لقاء العودة ، والذى سبقه الفوز فى الذهاب بثلاثية.

وشهدت مواجهات الزمالك أمام صن داونز والترجى أخطاء دفاعية وارتكاب أخطاء فى منطقة الـ 18، بالإضافة إلى فتح الملعب أمام الفريق المنافس.