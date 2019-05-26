شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يعقد جلسات خاصة مع لاعبى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حسام غالى، مدير الكرة بفريق الجونة، جلسات خاصة مع بعض لاعبى الفريق لحسم على الفوز بمباراة الإسماعيلى القادمة وحصد الثلاث نقاط والظهور بشكل قوى الفترة المقبلة.

ويواجه الجونة نظيرة الإسماعيلى بالجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء الاثنين 27 مايو الجارى.

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يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.