شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائى الكونفدرالية.. نصائح طبية للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لقاءً مهماً أمام نهضة بركان، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية والمحدد له العاشرة مساءً على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. وحرص ”الخليج 365” على رصد نصائح طبية للاعبى الزمالك بواسطة الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب، فى ظل ارتباط اللاعبين بصوم الشهر الكريم. جاءت نصائح الدكتور طارق سليمان على النحو التالى: تناول كميات كبيرة من السوائل الرياضية عقب الفطار المواظبة على تناول السوائل حتى قبل اللقاء بساعة. Advertisements تناول كميات كبيرة من المواد الكربوهيدراتية مثل المكرونة والبطاطس البورية. تناول موزة واحدة فقط بين الشوطين. الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء. تناول 150 جرام فقط من الفراخ المشوية. تناول التمر عقب الفطار مباشرة لزيادة الطاقة فى الجسم.

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