شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير الزمالك فى المطاعم بجوار برج العرب للإفطار قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، إلى المطاعم بجوار ملعب برج العرب، للإفطار قبل دخول الملعب لحضور المباراة المهمة أمام نهضة بركام المغربي، بنهائي كأس الكونفدرالية.

وزحفت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، من أجل مؤازرة الفريق الأبيض، فى مباراته أمام نهضة بركان المغربى، حيث يحتاج الزمالك للفوز بهدفين دون أن تسكن شباكه أهداف حتى يتوج باللقب الأفريقى.

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