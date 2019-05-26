شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجماهير ترسم علم الزمالك على وجوههم قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسمت جماهير الزمالك، علم القلعة البيضاء على وجوههم بالألوان، قبل دخول استاد برج العرب، لحضور مواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى الساعة العاشرة مساءً.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.