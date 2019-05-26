شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ونهضة بركان.. النهائى العربى الرابع بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات العاشرة مساء يلتقى فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغرب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الأقل لاقتناص الكأس بعد الخسارة بهدف فى لقاء الذهاب.

ويٌعد لقاء اليوم هو النهائى العربى الرابع فى تاريخ مواجهات الكونفدرالية، حيث سبق مواجهة اليوم 3 مواجهات نهائية عربية أخرى.

فى عام 2006 التقى الجيش الملكى المغربى مع النجم الساحلى التونسى بنهائى الكونفدرالية، وانتهت المباراة بفوز النجم الساحلى.

وفى عام 2007 تقابل نادى المريخ السودانى مع الصفاقسى التونسى، وتوج ممثل تونس 5/2 فى مجموع المباراتين.

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وفى العام التالى 2008 التقى النجم الرياضى التونسى مع شقيقه الصفاقسى فى نهائى الكونفدرالية وحصد اللقب فريق الصفاقسى.

وبالانتقال إلى نسخة 2010 تقابل فى نهائى البطولة الفتح الرياضى المغربى مع الصفاقسى التونسى وتوج بالبطولة الفريق المغربى بنتيجة 3/2.

أما عام 2011 فكان النهائى بين المغرب الفاسى والنادى الأفريقى التونسى، وحصد اللقب الفريق المغربى بركلات الترجيح 6/5.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة صاحب الكأس الجديد من بين الزمالك المصرى ونهضة البركان المغربى فى النهائى العربى الأفريقى الرابع.