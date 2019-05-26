شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثنائى بين "أوباما وحسن" على لقب ملك الأهداف البيضاء بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نهائى الكونفدرالية المحدد له العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية بين الزمالك ونهضة البركان سيشهد صراعًا من نوع آخر .

ومن المنتظر أن يشهد النهائى صراعًا ثنائيًا بين لاعبي الفريق الفريق الأبيض إبراهيم حسن ويوسف أوباما على لقب هداف الفريق فى المسابقة الأفريقية .

يعد إبراهيم حسن هداف الفريق فى الكونفدرالية حتى الآن برصيد 4، حيث نجح فى إحراز هدف الفوز والتأهل للأبيض فى مرمى حسنية أغادير المغربى فى الدقيقة 49 من زمن المباراة فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

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ابراهيم حسن

كما نجح إبراهيم حسن فى أحراز هدفين في شباك جورماهيا الكيني، خلال المباراة، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين فى دور المجموعات وهدف فى اتحاد طنجة فى إياب دور الـ 32.

فيما يأتى يوسف "أوباما" مهاجم الزمالك فى المركز الثانى بين هدافى الزمالك برصيد 3 أهداف، وسط سعيه إلى اللحاق بإبراهيم حسن أو تخطيه فى لقاء اليوم.