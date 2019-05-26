شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى للاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية: ثقوا فى الله ثم أنفسكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، نصائحه للاعبى الأبيض، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى الساعة العاشرة مساءً.

وقال طارق يحيى فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "ثقوا فى الله ثم أنفسكم، وعدم الاستعجال فى إحراز الأهداف، وكذلك التركيز الجيد فى النواحى الدفاعية، واستغلال الجماهير الغفيرة التى ستتواجد فى مدرجات برج العرب، للضغط على المنافقس".