شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى كفرالشيخ: سنحتفل بالكونفدرالية.. والأهلاوية: "فوز الزمالك فوز للمصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من أهالى محافظة كفر الشيخ، عن تمنياتهم بفوز نادى الزمالك فى مباراته مع نهضة بركان المغربى، مساء اليوم الأحد، وفوزه بفارق هدفين لحصد لقب الكونفدرالية.

قال أشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه يتمنى فوز مصر، لأن فوز الزمالك ماهو إلا فوز مصر كلها، وليس للزمالك وحدهم، ولو كان طرف المباراة النادى الأهلى سأتمنى فوزه لأن يمثل مصر فلابد أن يكون معه الجميع، متوقعا أن فوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف محمد غلوش بالتربية والتعليم، أنه أهلاوى ولكن فى حالة لعب الزمالك أو آى فريق مصرى فأنا معه، فلابد أن يكون لدينا انتماء، متوقعا أن يفوز الأبيض بهدفين مقابل لاشئ.

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وأكدت بسمه نصار، حاصلة على كلية التربية، إنها أهلاوية متعصبة، ولكن مع خوض الزمالك مباراة مع أى فريق آخر غير مصرى فأنا مع الزمالك، برغم أنها كانت تتمنى أن يكون الأهلى طرف المباراة ولكن كلنا زملكاويه لأننا كلنا مصريين ضد آى فريق غير مصرى.

وأضاف شعبان طلحه، رجل أعمال، أنه اهلاوي ولكن فى هذه اللحظة لابد أن يكون مع الزمالك وإن شاء الله هنحتفل كلنا بفوز الزمالك، مؤكدا أن الله سوف يكلل مجهود لاعبي الزمالك بالفوز.

وقال الشيخ محمد رزق غازي، إنه يتمنى فوز الزمالك بالمباراة، وتكون ليلة رمضانية جميله سعيده على كل المصريين عامه والزملكاوية خاصة.