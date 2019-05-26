الأهلى يدعم السلة بثنائى الشرقية للدخان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو النادى الأهلى مع الثنائى محمد عزت ومحمود الشرشابى لاعبى فريق سلة الشرقية للدخان، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الموسم الجديد. واحتل الأهلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، فى البطولة التى توج بها الزمالك بالتغلب على الجزيرة فى مباراة فاصلة أقيمت بينهما. وكان طارق خيرى المدير الفنى للفريق قد تقدم باعتذار عن استكمال المهمة، بعد سوء نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة وضياع بطولة الدورى. يذكر أن طارق الغنام نجم سلة الأهلى أعلن الاعتزال خلال الأسبوع الماضى، بعد مسيرة استمرت 23 عاما فى صالات السلة.

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