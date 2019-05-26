بالصور.. أجواء نهائي الكونفدرالية.. الزحف الأبيض يصل برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير: نادر نبيل

إذا نادى الزمالك فهل من ملبي؟ آلاف من الجماهير البيضاء عرفت طريقها نحو استاد برج العرب من أجل تشجيع الفريق في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة البركان المغربي.

وتقام مباراة الزمالك في العاشرة مساءًا ويحتاج الفريق إلى الفوز بنتيجة 2-0 من أجل التتويج باللقب.

وتشهد المباراة حضور 50 ألف مشجع من جماهير الزمالك بعد موافقة الأمن في البداية على حضور 40 ألف، ونجحت إدارة النادي في زيادة 10 ألاف أخرى.

وتأمل الجماهير البيضاء في انهاء 16 عامًا بدون تحقيق أي بطولة إفريقية من خلال الفوز في النهائي اليوم.

حازم إمام يتوجه إلى المباراة من أجل تشجيع الزمالك

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الجماهير في الطريق إلى استاد برج العرب