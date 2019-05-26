حدث في مثل هذا اليوم.. صلاح في نهائي الأبطال.. عندما اغتال راموس أحلام الفرعون المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في السادس والعشرين من مايو عام 2018، استضاف ملعب إن إس كي أولمبيسكي في كييف مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

استهل فريق ليفربول مشواره بدور المجموعات حيث تصدر جدول المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بينما تأهل ريال مدريد كثاني المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة.

مواجهة سهلة جمعت بين ليفربول وبورتو البرتغالي في دور الـ16 حسمها الريدز بخماسية دون رد، بينما واجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وتمكن الفريق الملكي من الفوز بنتيجة 5-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

لم تكن مباريات للفريقين سهلة في دور ربع النهائي، فليفربول التقى مع مانشستر سيتي، بينما واجه ريال مدريد نظيره يوفنتوس الإيطالي.

نجحت كتيبة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الفوز على البلو سكاي بنتيجة 5-1، بينما حسم الميرنجي التأهل إلى نصف النهائي بإقصاء البيانكونيري بالفوز عليه بنتيجة 4-3.

بنتيجة 7-6 في مجموع لقائي ذهاب وإياب نصف النهائي، فاز ليفربول على روما الإيطالي، بينما أقصى ريال مدريد منافسه الألماني بايرن ميونخ بعد الفوز في أليانز آرينا بهدفين لهدف ثم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما على أرض الملكي في برنابيو، ليصل الفريقين إلى النهائي.

تشكيل الفريقين

ريال مدريد -حامل اللقب-

المدرب: زين الدين زيدان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفخال- رافاييل فاران- سيرجيو راموس- مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش- كاسيميرو- توني كروس- إيسكو

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خط الهجوم: كريم بنزيما- كريستيانو رونالدو

ليفربول

المدرب: يورجن كلوب

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرونولد- ديان لوفرين- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر- جوردان هندرسون- جورجيو فينالدوم

خط الهجوم:محمد صلاح- روبيرتو فيرمينو- ساديو ماني

الصربي ميلوراد ماجيتش أدار مباراة النهائي، وحصل جاريث بيل على لقب رجل المباراة بعدما سجل هدفين ساهما في فوز فريقه بنتيجة 3-1 على ليفربول وحسم اللقب لصالحه للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه.

أحداث المباراة شهدت إصابة الفرعون المصري محمد صلاح خلال النصف ساعة الأولى من المباراة، بعد التحام قوي بينه وبين سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ليضطر "مو" للخروج من الملعب خلال النصف ساعة الأولى من المباراة بعد إصابته بخلف في الكتف ويحل آدم لالانا بدلًا منه، وتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مع بداية أحداث الشوط الثاني، تقدم كريم بنزيما بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 51، تلاه هدف التعادل عن طريق ساديو ماني، إلا أن جاريث بيل كان له رأي آخر وسجل هدفين في الدقائق 64، 83 ليتوج فريقه الملكي بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

جدير بالذكر أن بعد أيام قليلة سيعود ليفربول مجددًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزي، في المواجهة المقرر لها الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا مترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.