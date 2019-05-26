"كاف" يُعلق عقوبته ضد رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تسلم نادي الزمالك اليوم الأحد خطابًا من الاتحاد الإفريقي يفيد بتعليق العقوبة الموقعة على رئيس مجلس إدارة النادي بخصوص حرمانه من حضور مباريات الفريق.

وأصبح من حق رئيس مجلس إدارة الزمالك حضور مباراة الفريق أمام نهضة البركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية، بعد وصول الخطاب بشكل رسمي اليوم.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق نيته حضور المباراة، وأنه سيرافق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الدولي.

واعتذر رئيس الزمالك بشكل رسمي لرئيس الـ "كاف" ودفع غرامة 40 الف دولار، ليتم رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الافريقي عليه وأصبح من حقه حضور نهائي "الكونفيدرالية" اليوم بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.