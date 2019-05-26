محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
كشف سليمان سليماني وابري رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن تقنية حكم الفيديو المساعد ستتواجد في 8 مباريات بكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر، وبداية من ربع النهائي.
وشرح رئيس لجنة الحكم السياسة الاستعدادات الخاصة بحكم الفيديو المساعد من أجل أمم إفريقيا قائلًا: "نحن الآن متلك 16 حكم فيديو مساعد يمتلكون إمكانية المشاركة في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية."
وتابع: "إعداد حكم الفيديو المساعد يجب أن يكون تحت إشراف المجلس الدولي لكرة القدم، والدورة التدريبية الأخيرة للحكام ستكون في 13 يونيو القادم، قبل أن يحصلوا على حق المشاركة في إدارة المباريات بشكل رسمي."
وأضاف: "بطولة إمم إفريقيا سوف تشهد تواجد حكم الفيديو المساعد في 8 مباريات بداية من ربع النهائي، ونصف النهائي، ثم مباراة المركز الثالث، والمباراة النهائية."
وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو في مصر على 6 استادات، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يوضح.. المباريات التي تشهد ظهور حكم الفيديو بأمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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