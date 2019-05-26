إيميل يرحل عن طلائع الجيش عقب مواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
يرحل البلجيكي، لوك إيميل المدير الفني لنادي طلائع الجيش عن الفريق بعد نهاية مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.
وكشف مصدر مقرب من المدير الفني البلجيكي أن مباراة غدًا الاثنين ستكون الأخيرة له مع طلائع الجيش على أن يعود لبلاده بعد ذلك دون نية للاستمرار في الموسم المقبل.
ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن في الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة في مأمن من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وتعاقد الجيش مع لوك إيميل في 22 نوفمبر الماضي ليقود الفريق خلفًا لحلمي طولان الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق.
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