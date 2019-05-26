تقرير.. 3 مكاسب مادية ورياضية يحققها الزمالك من الفوز بالكونفدرالية.. الإنفراد بالوصافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يلعب الزمالك باسم كرة القدم المصرية، مباراة ينتظرها الجميع عندما يواجه نهضة البركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية بحثًا عن أول تتويج إفريقي منذ كأس السوبر عام 2003.

ومن خلال الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية سيكون أمام أبناء القافلة البيضاء فرصة مثالية لتحقيق 3 مكاسب نرصدها فيما يلي:

العائد المادي

يحقق الزمالك من خلال الفوز بالكونفدرالية عائد مادي تصل قيمته إلى 1.25 مليون دولار، هو ما يوازي 21 مليون جنيه مصري، فيما لا يحصل الوصيف إلا على مبلغ 625 ألف دولار.

لكن هذا لن يكون العائد الوحيد، فإن الزمالك أيضًا يمكن أن يحقق مبلغ 200 ألف دولار في حالة الفوز بالسوبر الإفريقي مطلع الموسم القادم، أو 150 دولار في حالة خسارته.

وبخلاف العائد المادي، الذي يحصل عليه من الاتحاد الإفريقي ستكون هناك المكافآت المنصوص عليها في عقد الرعاية الخاص بالنادي.

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العودة للتتويج الإفريقي

العودة لمنصات التتويج من خلال الفوز بالكونفدرالية ستقطع 16 عامًا لم يعرف فيها الزمالك طعم الفوز ببطولة إفريقيا منذ التتويج بالسوبر الإفريقي عام 2003 على حساب الوداد المغربي.

ويستطيع الزمالك من خلال تحقيق الكونفدرالية أيضًا أن يعيد الأندية المصرية لمنصات التتويج لأول مرة بعد 5 سنوات منذ أن فاز الأهلي بالبطولة ذاتها عام 2014.

صراع الأكثر تتويجًا

سيكون الزمالك في المركز الثاني بين الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات الخارجية في حالة الفوز بالكونفدرالية حيث سيفض الشراكة مع مازيمبي الكونغوالي الذي حقق 11 بطولة في مختلف المنافسات الدولية.

وفاز الزمالك على مدار تاريخه بدوري أبطال إفريقيا (5 مرات)، كأس الكؤوس الإفريقية (1)، وكأس السوبر الإفريقي (3) وكأس السوبر الأفرو أسيوي (2).

لكن على مستوى البطولات الإفريقية، سيكون الزمالك في المركز الثالث بعد الأهلي الذي حقق 19 بطولة، ومازيمبي 11، أما البطل المنتظر سيكون في جعبته 10 بطولات.