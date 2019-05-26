يوفيتش يقول كلمته وريال مدريد ينتظر

ذكرت شكبة اي بي سي الإسبانية أن الصربي لوكا يوفيتش أبلغ ادارة اينتراخت فرانكفورت برفضه فكرة اللعب في أي نادي آخر غير ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان اينتراخت قد طلب 100 مليون يورو لضم اللاعب بينما اكتفى ريال مدريد بتقديم 70 مليون يورو للحصول على خدماته.
كل من رماداني وكيل أعمال لوكا يوفيتش والنادي الأسباني هادئان. وسيتم التفاوض في وقت لاحق بينما اللاعب من جانبه أكد رفضه فكرة الذهاب لنادي آخر.
أوضح يوفيتش ووكيله للفريق الألماني أن هدفهم هو هدف واحد وهو ريال مدريد. إنهم يعتقدون أن هذا هو المكان المثالي لـ “الموهبة” الصربية لتنفجر بشكل نهائي على أعلى مستوى ، بعد موسم كبير لعبه في التشكيلة الأساسية.
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