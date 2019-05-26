شاهد.. إبراهيم سعيد: 3 عوامل تضمن للزمالك الفوز بلقب الكونفيدرالية

أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق أن فرص الفارس الأبيض كبيرة في تحقيق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ولا يحتاج الفريق إلا إلى 3 عوامل خلال مباراة اليوم ليفوز باللقب.

وكتب سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر" ‏كل تمنياتي التوفيق لنادي الزمالك وجماهيره في نهائي اليوم .. مباراه اليوم لا تحتاج كلام كتير !!! .. تحتاج روح وهدوء أعصاب .. وتشجيع

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جماهير الزمالك للاعبين وكفى"

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحتاج الفارس الأبيض إلى الفوز بأكثر من هدف بعدما خسر في مباراة الذهاب في المغرب بهدف نظيف.