عبدالله السعيد يدعم الزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية

دعم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان مساء اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية.
يتعين على الزمالك الفوز بهدفين دون رد، من أجل التتويج بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، وذلك لأن لقاء الذهاب
كتب السعيد عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في نهائي الكونفدرالية".
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