محمود جابر يكشف عن أسباب صعوبة لقاء الإسماعيلي والجونة

كشف محمود جابر مدرب عام الإسماعيلي أن لقاء الجونة ليس سهلًا والفريق المنافس يبحث عن أمل الهروب من دوامة الهبوط.

ويحل الدراويش ضيفاً ثقيلاً على الجونة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الــ34

والأخيرة من عمر الدورى الممتاز.

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وأضاف جابر أن أول الأسباب التى تزيد من صعوبة المباراة هى لعب المنافس على الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على

حظوظه فى الاستمرار بدوري الأضواء والشهرة، وثانى الأسباب تتمثل فى غياب أكثر من عنصر بالقوام الأساسى، فضلاً عن حالة الإرهاق التى تواجه الإسماعيلي لضيق الوقت بين المباريات.

واختتم جابر أن رغم كل ذلك، هدفهم تحقيق الثلاث نقاط من أجل التقدم بجدول ترتيب الدورى.