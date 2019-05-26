مؤتمر صحفي للإعلان عن الشباب الفائز بمسابقة مفتاح مشروعك

يشهد وزير الشباب والرياضة بمركز التعليم المدني بالجزيرة اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن أسماء الشباب الفائز بمسابقة "مفتاح مشروعك" والذي يتضمن تمويل أفضل 81 مشروعًا من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي 3 مشروعات فائزة من كل محافظة ليحصل كل فائز على 100 ألف جنيه بإجمالي 8 ملايين جنيه مقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

حيث حرص الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد جلسة حوارية مغلقة مع الشباب قبل عقد المؤتمر الصحفي للتعرف على أفكار مشاريعهم وللوقوف على نقاط القوة والضعف التي واجهوها أثناء فترة التدريب كما شجعهم على الاستمرار وأن تكون هذه الفرصة بمثابة انطلاقة نحو مستقبل مشرق بالإنجازات .

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة مهمة لدعم الشباب وتشجيعهم على

خلق فرص عمل خاصة بهم وأن تنفيذها داخل مراكز الشباب يعد انطلاقة كبيرة بحيث لا يقتصر دور مركز الشباب على تقديم الأنشطة الرياضية والثقافية فحسب بل يعد ذلك بداية لتفعيل دور مراكز الشباب المجتمعي والذي يسهم في إيجاد فرص عمل للشباب .

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كما حث وكلاء وزارة الشباب والرياضة المعنيين ومديري المديريات في المحافظات بضرورة التنسيق مع الشباب الفائز لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع داخل مراكز الشباب المناسبة ومساندتهم في حالة وجود أي عائق قد يطرأ أثناء مرحلة التنفيذ، كما أكد صبحي للشباب أن تأسيس مشروعاتهم يحتاج للجهد والمثابرة وأن الحكم على نجاح التجربة هو باستمرارها وإيجاد جيل آخر من الشباب يحذوا حذوهم .

يأتي ذلك في إطار سعي الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بثقل المهارات التدريبية لدى الشباب ودعمهم بالاستشارات التي تؤهلهم لإدارة الأعمال والمشروعات، حيث قامت الوزارة بعقد سلسلة من الندوات التعريفية بمراكز الشباب خلال شهر نوفمبر 2018لتعريف الشباب بتفاصيل المسابقة والتي تهدف الى دعم رواد الأعمال ﻹقامة المشروعات في مجالات (صناعي، خدمي، تجاري، إنتاجي) تنفذ داخل مراكز الشباب تلى ذلك تقديم دورات تدريبية للمشورة واستشارات الأعمال وتقديم فكرة المشروع ثم تم تنفيذ معسكر تدريبي على كيفية إعداد خطة عمل ومن ثم تم تحكيم المشروعات المقدمة لاختيار أفضل 3 أفكار على مستوى المحافظة.

وتؤكد الأستاذه نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يضمن تدريب الشباب على مستوى عالي يضمن نجاح مشروعاتهم وأنه فور إعلان النتيجة يتم تنفيذ الإجراءات التنفيذية بما يضمن تحديد الأماكن اللائقة داخل مراكز الشباب وإزالة أية مشكلات قد تواجههم وتؤكد أن الجهاز يتعاون مع الشباب بكل محافظة لتقديم العون والمساعدة ليستشعر الشباب أن كل مؤسسات الدولة وراءهم.