لاعبو الإسماعيلي يتجهون إلى مطار القاهرة للسفر للجونة

غادر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى إلى مطار القاهرة منذ قليل ، تمهيدًا لاستقلال الطائرة المتوجهة للجونة. لاستقلال الطائرة المتوجهة للجونة. ويحل الإسماعيلى ضيقاً على الجونة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدورى الممتاز. ويدخل الدراويش المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة.

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