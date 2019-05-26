تعرف على لاعب الزمالك الذي سجل في نهضة بركان سابقًا

يخوض الزمالك مواجهة صعبة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.
يتعين على الزمالك الفوز بهدفين دون رد، من أجل التتويج بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، وذلك لأنلقاء الذهاب انتهى لصالح نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء.
وقد يبدأ جروس مدرب الزمالك بحميد أحداد كمهاجم صريح، في ظل غياب عمر السعيد وعدم جاهزية
ويبقى السؤال.. هل يكرر أحداد هدفه في مرمي نهضة بركان مع الزمالك مساء اليوم؟
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