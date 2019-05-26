تعرف على لاعب الزمالك الذي سجل في نهضة بركان سابقًا

يخوض الزمالك مواجهة صعبة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.

يتعين على الزمالك الفوز بهدفين دون رد، من أجل التتويج بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، وذلك لأن

لقاء الذهاب انتهى لصالح نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء.

وقد يبدأ جروس مدرب الزمالك بحميد أحداد كمهاجم صريح، في ظل غياب عمر السعيد وعدم جاهزية

بوطيب. أحداد نجح في تسجيل هدف بمرمى نهضة بركان عندما كان لاعبًا في الدفاع الحسنى الجديدي ببطولة الدورى المغربي، حيث استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها في الشباك بتسديدة قوية.

ويبقى السؤال.. هل يكرر أحداد هدفه في مرمي نهضة بركان مع الزمالك مساء اليوم؟