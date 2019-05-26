شاهد..حساب تريزيجيه على "تويتر" يتعرض للقرصنة

تعرض الفرعون المصري محمود حسن تريزيجية نجم فريق قاسم باشا التركي، لعملية سرقة باشا التركي، لعملية سرقةلحسابه الرسمي على موقع "تويتر". وكتب “تريزيجيه” على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: “تويتر بتاعي اتسرق".

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