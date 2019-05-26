صور.. جماهير الزمالك تسافر إلى برج العرب من أجل مساندة الأبيض

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، الساعة العاشرة مساءً، إلى ملعب برج العرب لمتابعة مباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

يخوض الزمالك اللقاء حاملًا آمال الملايين من جماهير

الأبيض داخل وخارج مصر للفوز باللقب، للمرة الأولى فى تاريخ النادى، والعودة من جديدة للساحة الأفريقية بعد غياب طويل عن آخر لقب حققه الأبيض عام 2002بفوزه بدورى الأبطال الأفريقى.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين فى المغرب انتهى بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف.

وحرصت جماهير الأبيض على مساندة فريقها في النهائي الأفريقي من أجل الفوز على نهضة البركان وسافرت الجماهير من مختلف المحافظات من أجل حضور مباراة النهائي ودعم الأبيض.

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