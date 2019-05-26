اونلاين | Taktikora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت رابط مباراة ZAMALEK كورة ستار مباراة الزمالك مجانا

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يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي مجاناً ومباشرة في الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

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تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

نوضح لمحبي كرة القدم إن مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية سيتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 1، سيقوم بالتعليق على مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي المعلق علي محمد علي وأيضاً جواد بده.

تشكيلة الزمالك المتوقعة لمباراة اليوم: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خط الهجوم: خالد بوطيب.