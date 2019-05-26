اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان نهائي عربي خالص .. نتابع لايف Live الزمالك ونهضة بركان اليوم الاسطورة

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أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن مباراة الأبيض ونهضة بركان المغربي لا تحتاج إلى استعجال من قبل اللاعبين يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها في العاشرة من مساء الأحد، على استاد برج العرب، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهدف دون رد للفريق المغربي.

أضاف جعفر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملعب إفريقيا” المُذاع عبر الفضائية المصرية: “المباراة لا تحتاج إلى استعجال ويجب الحفاظ على الدفاع وخط الوسط والخطوط تكون متقاربة”.

تابع: “الزمالك سيخوض مباراة الغد للتتويج بكأس الكونفدرالية، ويأتي ذلك بتقارب الخطوط بين بعضها”.

ووجه رسالة للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، وقال: “يجب أن يدير المباراة بحكمة وعدم فتح الخطوط مبكرًا”.

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اختتم: “لا بد أن يكون هناك قائد في الملعب وعدم الاعتماد على الكرات العميقة، لتميز لاعبي نهضة بركان بطول القامة”.

حدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بديل حازم إمام في الجبهة اليمني حال تعرضة للإصابة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يدفع جروس بحازم أمام في الجانب الأيمن أمام نهضة بركان على حساب حمدي النقاز الموقوف بسبب الإنذارت.

جروس قام بتجهيز مدافع الزمالك ومحمد عبدالسلام ليكونا أحدهما ظهير أيمن بديل لحازم إمام الذي سيشارك بشكل أساسي غدًا أمام نهضة بركان في ظل غياب النقاز.