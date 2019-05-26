اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة Time SPORTS المفتوحة

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة Time SPORTS المفتوحة

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الأحد السادس والعشرون من مايو، حيث يستضيف الفريق المصري نظيره المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.