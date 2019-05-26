اونلاين | كورة bein.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الأحد 26-5-2019 live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة bein.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الأحد 26-5-2019 live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكتابة سطر جديد في تاريخ بطولاته الإفريقية عندما يواجه نهضة بركان المغربي اليوم الأحد الزمالك يلاقي نهضة بركان على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين أو أكثر أمام نهضة بركان للظفر باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما نال الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب.

ويبرز لكم “بطولات” 4 معلومات عن مباراة الزمالك ونهضة بركان:

– حضور رئيس الزمالك

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عن حضور رئيس الزمالك مباراة فريقه أمام نهضة بركان اليوم بعد رفع الإيقاف عنه من قبل كاف. طالع التفاصيل من هنا.

Advertisements

– عدد الجماهير

وافقت الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

– موعد المباراة

مع دقات العاشرة مساء اليوم تنطلق أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان، وتنقل عبر قناتي “bein sports Hd1″، و” تايم سبورت” التي تبث عبر التليفزيون الأرضي.

– الزمالك في النهائي لأول مرة

لأول مرة في تاريخ الزمالك يبلغ الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فقد وصل الأبيض إلى دور نصف النهائي عام 1999 أمام النجم الساحلي.