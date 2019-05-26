اونلاين | zaMaLeK Egyptمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بث مباشر اليوم 2019/5/19 رابط بث مباشر نهائي الكونفدرالية الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر zaMaLeK Egyptمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بث مباشر اليوم 2019/5/19 رابط بث مباشر نهائي الكونفدرالية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة البركان المغربي، مشاهدة الزمالك ونهضة البركان المغربي، يحل نادي الزمالك المصري ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وتعد مباراة الغد هي الأصعب للسويسري “كريستيان جروس” منذ توليه مهمة تدريب الأبيض، حيث يدخل الزمالك اللقاء بدون حارسه الأساسي “محمود جنش” الذي تعرض للطرد في إياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي بسوسة.

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان تقطيع رابط بث مباشر يوتيوب الزمالك ضد النادي المغربي كورة لايف كورة ستار بال بالإضافة إلى غياب الحارس البديل “عماد السيد” للإصابة، ومن المقرر أن يتم الاعتماد على الحارس الشاب “عمر صلاح”، وفي حالة إصابته لن يكون متواجد سوى لاعب ليس له علاقة لحراسة المرمي ويتوقع أن يكون المهاجم “عمر السعيد”، الذي تولى مهمة حراسة مرمي الفريق في مباراة سوسة بعد طرد جنش.

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