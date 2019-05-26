اونلاين | شاهد تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم مجانا

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ماهي أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26/5/2019؟ هو ما يبحث عليه محبي القلعة البيضاء في جوجل اليوم، بجانب موعد مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ونهضة بركان المغربي اليوم، في دربي عربي، يجمع الفريقين في مباراة الإياب والعودة، من موعد مباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها الزمالك المصري ضيفه نهضة بركان المغربي، على أرضية ملعب برج العرب، في مواجهة العودة اليوم، التي سيدخلها كل طرف بشعار تحقيق نتيجة إيجابية، بهدف تحقيق نتيجة الفوز، والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

توقيت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

بداية متابعة مباراة الزمالك اليوم ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26/5/2019، في مباراة الإياب من مباراة نهائي كاس الاتحاد الإفريقي “كأس الكونفدرالية”، يدخلها ممثل الكرة المغربية بركان، بعد التغلب في الدور الماضي، على حساب حساب الصفاقسي التونسي، بعد حسم الأمور لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراة الذهاب والإياب.