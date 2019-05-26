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اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث حي مباشر لايف اتش دي في الكونفدرالية

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث حي مباشر لايف اتش دي في الكونفدرالية

فجرت قناة تايم سبورت المصرية خلال الأيام القليلة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل لعشاق الكرة في مصر بعد أن أعلنت إذاعة مباراة إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم والتي تجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكانت شركة إعلام المصريين قد أطلقت قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر بداية من شهر يونيو المقبل.

وبدأ بث القناة يوم أمس السبت وهي التي جمعت الكثير من النقاد الرياضيين والمذيعيين من أجل الظهور بصورة رائعة وحضارية للعالم أجمع.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الزمالك اليوم الاحد على قناة تايم سبورت على التردد 11449 أفقي معدل ترميز 27500 وتبث على الحيز الأرضي UHF 32.

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