اونلاين | بث إشارة تايم El Zamalek CAFمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع Time Sport يلا شوت رابط الزمالك

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت حصري، في نهائي مثير ينتظره ملايين من العالم العربي وبالتحديد في مصر من عشاق النادي الأبيض ،حيث يلتقي نادي الزمالك بنظيرة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ،ففي حلم التتويج باللقب من قبل نادي الزمالك لاول مرة في تاريخه حيث يأمل جماهيره بعبور فريقة الأول نادي الزمالك في مباراة الذهاب قبل موقعة العودة التي ستقام علي استاد برج العرب بالإسكندرية اليوم، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اونلاين .

مباراة الزمالك ونهضة بركان

كورة لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر، حيث يدخل نادي الزمالك هذة المباراة بعدما تخطي فخ النجم الساحلي التونسي والذي انتهي بفوز الزمالك بهدف دون مقابل بواسطة الدولي “محمود كهربا” ،فيما تغلب فريق نهضة بركان المغربي علي نظيرة الصفاقسي التونسي بنتيجة 3/2 لصالح نهضة بركان ليصعدا نادي الزمالك ونهضة بركان إلي نهائي الكونفدرالية الأفريقية ،ففي جميع المواجهات المباشرة مع الفرق المغربية علي الصعيد الأفريقي تفوق الابيض وحقق عشرة انتصارات من اصل 17 مباراة مقابل خمس تعادلات وهزيمتين فقط، يلا شوت مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

وسوف تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في اطار هذا النهائي المثير علي الملعب البلدي ببركان في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر مساء بتوقيت المغرب، على ان تقوم قناة بي ان سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان