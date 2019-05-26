رياضة | الثالثة يمين تشعل حماس جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثالثة يمين تشعل حماس جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ توافد جماهير نادي الزمالك على مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية والهتاف من اجل الزمالك.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم في برج العرب.

وقام مسؤولو استاد برج العرب بتشغيل اغاني الثالثه يمين واغاني خاصه بفريق الزمالك.