رياضة | اليابان تصعق المكسيك بثلاثية في مونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تصعق المكسيك بثلاثية في مونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب اليابان انتصاره الأول في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه الكبير 3 / صفر على نظيره المكسيكي اليوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للمسابقة.

وارتفع رصيد منتخب اليابان، التي تعادلت 1 / 1 مع الإكوادور في الجولة الماضية، إلى أربع نقاط، ليتربع على صدارة المجموعة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، الذي يواجه نظيره الإكوادوري في وقت لاحق اليوم بالمجموعة ذاتها.

في المقابل، ظل منتخب المكسيك قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاطـ، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، وذلك بعدما خسر 1 / 2 أمام منتخب إيطاليا في مستهل مبارياتهما بالمجموعة.

وافتتح تايسي مياشيرو التسجيل لليابان في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله كيوسوكي تاجاوا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وواصل مياشيرو تألقه، بعدما أحرز الهدف الثالث لليابان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل على الكرة، وإن كان المنتخب الياباني الأكثر محاولات هجومية ولكن بلا فاعلية على المرمى.

وترجم منتخب اليابان سيطرته على اللقاء، عقب تسجيل تايسي مياشيرو هدفا في الدقيقة 21، وتلقى مياشيرو تمريرة أمامية من زميله كانيا فوجيموتو، ليسدد مباشرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتصطدم الكرة بباطن القائم الأيسر قبل أن تسكن الشباك.

لم يشكل منتخب المكسيك أي ردة فعل على نظيره الياباني رغم تأخره في النتيجة، بل إن المنتخب الآسيوي أضاف هدفا آخر في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه تاجاوا لكنه سرعان ما تم إلغاؤه بداعي وقوعه في مصيدة التسلل.

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بمرور الوقت، بدأ منتخب المكسيك محاولاته لإدراك التعادل، وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق خوسيه ماسياس، لكن تومويا واكاهارا حارس مرمى منتخب اليابان أمسك الكرة بثبات، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان 1 / صفر.

واصل المنتخب الياباني سيطرته على اللقاء مع بداية الشوط الثاني، وتلقى ميتسوكي سايتو تمريرة أمامية في الدقيقة 50، ليسدد مباشرة في المرمى، لكن كارلوس هيجويرا، حارس مرمى المكسيك أبعد الكرة بصعوبة لترتد من يده وتصل إلى مياشيرو، الذي سدد في أجساد المدافعين لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

وفي الدقيقة 52، عزز المنتخب الياباني تقدمه عن طريق كيوسوكي تاجاوا، الذي تابع ركلة ركنية نفذها كانيا فوجيموتو، ليسدد ضربة رأس رائعة، لتصطدم الكرة بالقائم الأيمن ثم تعانق الشباك.

وظل المنتخب الياباني الأكثر خطورة على المرمى، حيث سدد سايتو من خارج المنطقة في الدقيقة 65 لكن الكرة علت العارضة بقليل، فيما أرسل سوجاوارا تمريرة عرضية من جهة اليمين اصطدمت في الدفاع وارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 75.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى أضاف مياشيرو الهدف الثالث لليابان، بعدما تلقى تمريرة بينية ماكرة من تاجاوا، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويضع الكرة على يمين هيجويرا داخل الشباك.

وسنحت أخطر فرصة في اللقاء لمنتخب المكسيك في الدقيقة 83، عندما مرر دييجو لوبيز الكرة إلى أوزوالدو ليون، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وأحرز لوبيز هدفا لمنتخب المكسيك في الدقيقة 85 لكن تم إلغاؤه بعدما وقع في مصيدة التسلل.

وكاد ناكامورا أن يضيف هدفا آخر لليابان في الدقيقة 90، عندما سدد وهو على بعد خطوات قليلة للغاية من المرمى، لكن تصويبته لم تكن متقنة لتهز الشباك من الخارج.

ورد المنتخب المكسيكي بهجمة سريعة انتهت بتسديدة من على حدود المنطقة من خوسيه ماسياس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ابتعدت عن القائم الأيمن مباشرة، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز اليابان 3 / صفر على المكسيك.