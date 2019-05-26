رياضة | صراع إنجليزي إيطالي صيني على راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي إيطالي صيني على راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني أثار جدلاً كبيراً حول رحيله عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بإبلاغ فليورنتيو بيريز رئيس النادي بالرحيل عن الفريق في جلسة عقدت بينهما قبل أسبوعين.

وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن هناك بالفعل ثلاثة أندية طلبت التعاقد مع راموس بعد شائعات رحيله عن الملكي خلال الصيف.

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وكشف الموقع الإسباني بأن مانشستر يونايتد يرغب في ضم راموس ولكن اللاعب سيرفض خوض تجربة جديدة مع المان يونايتد بسبب عدم مشاركته في الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ليفربول يسعي لضم راموس ليشكل ثنائي دفاعي مع الهولندي فيرجيل فان دايك كما دخل أيضاً يوفنتوس الإيطالي في الصراع لضم قائد الميرينجي.

وأكد الموقع الإسباني بأنه بجانب الثلاثة أندية الأوروبية التي ترغب في ضم راموس، هناك أندية الدوري الصيني التي تطمح في ضمه، حيث يستعد أكثر من نادي لتجهيز راتباً ضخماً بملايين الدولارات لإقناعه بهذه الفكرة وعلى رأسهم فريق جوان بكين والذي سيكون على استعداد لدفع راتب كبير لراموس.